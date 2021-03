Die Frage, die den Ski-Zirkus weiter umtreibt: Können die Abfahrten beim Weltcupfinale in Lenzerheide wie geplant am Mittwoch durchgeführt werden? Das Wetter, namentlich der Schneefall, droht zur Gefahr für die Speedrennen zu werden. Für die Abfahrten sind Trainingsfahrten bei den Frauen und Männern notwendig. Diese wurden jedoch wie schon am Montag auch am Dienstag abgesagt.

Hoffen auf ein Mittwochstraining

Die letzte Möglichkeit lautet nun, am Mittwochmorgen je eine Trainingsfahrt durchzuführen. Der Plan: Die Männer bestreiten um 9 Uhr einen Trainingslauf, um 12 Uhr dann das Rennen. Bei den Frauen wäre die Übungsfahrt um 10 Uhr, ehe es um 13:30 Uhr ernst gilt. Der definitive Entscheid soll am Mittwoch um 7 Uhr morgens gefällt werden.

Das offizielle Reglement der FIS sieht für die Rennen im Bündnerland keine Verschiebungen von einem Tag auf einen anderen vor. Ohne Trainings keine Rennen, heisst es dann wohl oder übel für die Abfahrten vom Mittwoch. Vor allem für Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt wären die Speedrennen im Hinblick auf den Gesamtweltcup von immenser Bedeutung.