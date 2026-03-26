Die im Gesamtweltcup siegreichen Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin haben in der abgelaufenen Weltcup-Saison wenig überraschend das mit Abstand höchste Preisgeld eingestrichen.

Legende: Nicht nur reich an Kugeln Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt. Keystone / Marco Trovati

Marco Odermatt sicherte sich mit insgesamt 14 Podestplätzen, darunter neun Siege, umgerechnet 679'000 Franken und damit deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Seit seiner Rekordsaison 2023, die ihm 941'000 Franken einbrachte, ging sein gewonnenes Preisgeld kontinuierlich zurück. In dieser Saison brachte Odermatt allein der Sieg im Super-G in Kitzbühel 117'000 Franken ein.

Hinter dem 28-Jährigen folgt mit grossem Abstand Lucas Pinheiro Braathen, der 416'000 Franken einstrich. Mit Loïc Meillard (3./290'000 Franken) und Franjo von Allmen (5./255'000 Franken) klassierten sich zwei weitere Schweizer in den Top 5 der Preisgeld-Rangliste.

Rast in den Top 10

Bei den Frauen konnte keine mit Mikaela Shiffrin mithalten. Die US-Amerikanerin sicherte sich 563'000 Franken Preisgeld und damit fast 228'000 Franken mehr als die Zweitplatzierte Emma Aicher. Mit Camille Rast (4./293'000 Franken) findet sich bei den Frauen lediglich eine Schweizerin in den Top 10.