Die Schweizer dominieren die letzte Europacup-Abfahrt des Winters im grossen Stil. Sandro Manser, Lenz Hächler und Philipp Kälin sorgen beim Finale in Saalbach für einen Dreifach-Erfolg.

Legende: Flog zum Sieg Sandro Manser. GEPA Pictures/Swiss Ski/Archiv

Der 20-jährige Schwyzer Sandro Manser war bei seinem zweiten Sieg im Europacup nach jenem im Dezember in der Abfahrt in Santa Caterina im Veltlin 9 Hundertstel schneller als der Zuger Lenz Hächler. Philipp Kälin, auch er ein Fahrer aus dem Kanton Schwyz, sorgte mit weiteren 9 Hundertsteln Rückstand für ein reines Swiss-Ski-Podest im Salzburger Land.

Arnaud Boisset, Delio Kunz und Loïc Chable, die alle 3 gemeinsam Platz 6 belegten, rundeten das herausragende Schweizer Abschneiden ab.

Zwei Fixplätze gesichert

Manser belegt in der Abfahrts-Schlusswertung hinter dem Franzosen Ken Caillot und vor dem fünf Jahre älteren Waadtländer Gaël Zulauf Rang 2. Manser und Zulauf, der sich im Pinzgau mit Rang 32 bescheiden musste, sicherten sich damit einen fixen Startplatz für die Weltcup-Abfahrten im kommenden Winter.