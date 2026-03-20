Die Schweizer dominieren die letzte Europacup-Abfahrt des Winters im grossen Stil. Sandro Manser, Lenz Hächler und Philipp Kälin sorgen beim Finale in Saalbach für einen Dreifach-Erfolg.

Legende: Flog zum Sieg Sandro Manser. GEPA Pictures/Swiss Ski/Archiv

Der 20-jährige Schwyzer Sandro Manser war bei seinem zweiten Sieg im Europacup nach jenem im Dezember in der Abfahrt in Santa Caterina im Veltlin 9 Hundertstel schneller als der Zuger Lenz Hächler. Philipp Kälin, auch er ein Fahrer aus dem Kanton Schwyz, sorgte mit weiteren 9 Hundertsteln Rückstand für ein reines Swiss-Ski-Podest im Salzburger Land.

Manser belegt in der Abfahrts-Schlusswertung hinter dem Franzosen Ken Caillot und vor dem fünf Jahre älteren Waadtländer Gaël Zulauf Rang 2. Manser und Zulauf, der sich im Pinzgau mit Rang 32 bescheiden musste, sicherten sich damit einen fixen Startplatz für die Weltcup-Abfahrten im kommenden Winter.

Auch Grob mit fixem Weltcup-Startplatz

Auch Stefanie Grob siegte zum zweiten Mal im Europacup. In Saalbach gewann sie vor Lisa Grill (AUT) und Haley Cutler (USA). Wie Manser und Zulauf hat Grob im nächsten Winter ihren Startplatz in den Weltcup-Abfahrten auf sicher. In der Disziplinen-Wertung stiess sie ganz an die Spitze vor.