Der 64-Jährige möchte FIS-Präsident bleiben. Gelingen soll dies als georgischer Kandidat.

Legende: Johan Eliasch FIS-Präsident. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

FIS-Präsident Johan Eliasch zieht im Kampf um seine Wiederwahl alle Register. Der britisch-schwedische Unternehmer geht als Kandidat von Georgien in das Rennen um eine dritte Amtszeit.

Schweden und Grossbritannien hatten zuvor erklärt, den umstrittenen Boss des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes nicht nominieren zu wollen. Die Statuten der FIS schreiben vor, dass Wahlkandidaten «einen gültigen Reisepass der Staatsangehörigkeit ihres nominierenden Mitgliedsverbandes» besitzen müssen. Der georgische Verband machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen.

Wahl am 11. Juni

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Eliasch wolle sich den armenischen Pass besorgen. Die FIS will ihren Mitgliedsverbänden am 20. Mai nach Prüfung durch ein internationales Gremium eine Liste der wählbaren Kandidaten zukommen lassen.

Die eigentliche Wahl findet am 11. Juni in Serbiens Hauptstadt Belgrad statt. Neben Eliasch streben auch Alexander Ospelt (LIE), Anna Harboe Falkenberg (DEN), Dexter Paine (USA) und Victoria Gosling (GBR) das Amt an.