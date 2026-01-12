Am Montagabend ist in Flachau die «Hermann Maier Star Challenge» über die Bühne gegangen.

Legende: Gewannen 15'000 Euro für einen guten Zweck Anna Veith und Andreas Herzog. SRF

An der «Hermann Maier Star Challenge» trugen am Montagabend in Flachau Prominente und ehemalige Ski-Stars einen unterhaltsamen Wettstreit Schweiz vs. Österreich aus. Unter anderem wagten sich Christa Rigozzi, Bernhard Russi, Sonja Nef, Michael von Grüningen, Carlo Janka, Michaela Kirchgasser, Thomas Muster und natürlich Gastgeber Hermann Maier den je nach Ski-Level 28 bis 48 Sekunden langen Riesenslalom-Lauf hinunter.

Jeweils ein Ex-Skistar aus der Schweiz oder Österreich und eine prominente Person ohne Weltcup-Erfahrung bildeten dabei ein Team. Der ehemalige Ski-Crack legte jeweils vor und der «Promi» musste im Starthaus schätzen, wie viele Sekunden ihn oder sie von der Zeit des Partners trennen werden. Das Duo mit der geringsten Differenz gewann den Anlass.

Veith/Herzog treffen es auf 0,14 Sekunden genau

Am besten harmonierte diesbezüglich eine österreichische Paarung: Super-G-Olympiasiegerin Anna Veith und Ex-Fussballer Andreas Herzog fuhren fast die identische Zeit. Ihre Differenz betrug lediglich 0,14 Sekunden – genauer traf es niemand.

Die schnellste Zeit des Abends fuhr der Obersaxer Olympiasieger Carlo Janka mit 28,14 Sekunden. Damit war erstmals Gastgeber Maier nicht der Schnellste aller Teilnehmer.