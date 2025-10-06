Die beiden kommenden Austragungen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana und 2029 in Narvik, Norwegen, werden live und exklusiv auf den sprachregionalen SRG-Sendern zu sehen sein.

Basis dafür ist eine Vereinbarung der SRG mit dem Internationalen Ski-Verband (FIS). Die SRG ist zudem Host Broadcaster der Titelkämpfe in Crans-Montana und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur weltweiten medialen Präsenz der Heim-WM.

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 im österreichischen Saalbach waren für die Schweizer Equipe historisch. Mit insgesamt 13 Medaillen kehrten die Schweizer Athlet:innen so erfolgreich wie noch nie in diesem Jahrtausend zurück in die Schweiz. Auch das Publikum vor den Bildschirmen in der Schweiz zeigte sich begeistert: Beispielsweise verfolgten im Durchschnitt über 1,1 Millionen Zuschauer:innen die Goldfahrt von Franjo von Allmen in der Abfahrt bei RSI, RTS oder SRF.

Heim-WM live und exklusiv bei den SRG-Sendern

Die nächsten Weltmeisterschaften im Ski alpin finden 2027 zum zehnten Mal in der Schweiz statt. Dank einer Vereinbarung zwischen der SRG und der FIS kann sowohl die Austragung 2027 in Crans-Montana als auch jene 2029 im norwegischen Narvik live und exklusiv auf den Sendern und Plattformen von RSI, RTR, RTS und SRF empfangen werden.

«Dass wir der breiten sportinteressierten Schweizer Bevölkerung die Heim-WM in Crans- Montana live im reichweitenstarken Free-TV in allen Sprachregionen zeigen können, freut mich sehr und entspricht dem Kerngedanken des medialen Service public», sagt Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG. Als Host Broadcaster ist die SRG zudem für die Produktion des Weltsignals der Heim-WM verantwortlich: «Mit der Produktion leistet die SRG einen wertvollen Beitrag zur weltweiten medialen Präsenz dieser Weltmeisterschaften im eigenen Land».

Legende: Weiterhin bei SRF zu sehen Schweizer Erfolge bei Ski-Weltmeisterschaften. Keystone/Anna Szilagyi

Auch weitere Wintersport-Weltmeisterschaften bei der SRG

Die Vereinbarung mit der FIS umfasst Live- und Highlight-Rechte verschiedener weiterer Schneesport-Weltmeisterschaften bis 2029. Dazu gehören unter anderem die Nordische Ski- Weltmeisterschaft mit den drei Disziplinen Langlauf, Skisprung und der Kombination oder auch die Weltmeisterschaften in Snowboard, Freestyle und Freeski. So wird auch diese WM 2027 im grenznahen Montafon in Österreich live auf den Plattformen und Kanälen der SRG zu sehen sein.