Ingemar Stenmark feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Die schwedische Skilegende ist sportlich weiterhin aktiv.

Stangenkünstler ist der «Schweiger von Tärnaby» noch immer

40 seiner bei den Männern bis heute unübertroffenen 86 Weltcupsiege errang Ingemar Stenmark im Slalom. Archivaufnahmen wie im Video oben zeigen, dass der Schwede die Stangen jeweils richtiggehend abräumte. Selbiges ist heute nicht mehr sein Ziel: Stenmark hat einen Narren am Stabhochsprung gefressen.

Im Februar stellte er an den schwedischen Hallen-Meisterschaften der Veteranen mit übersprungenen 3,10 m einen neuen nationalen Rekord auf. Das Wettkampfgen hat der «Schweiger von Tarnäby», wie er aufgrund seiner zurückhaltenden Art während seiner Skikarriere genannt wurde, im Alter nicht verloren.

Zweifacher Olympiasieger, fünffacher Weltmeister

Neben seinen Erfolgen im Weltcup brillierte Techniker Stenmark in den 70er- und 80er-Jahren auch an Grossanlässen. An Weltmeisterschaften durfte er sich insgesamt 5 Goldmedaillen umhängen lassen. In Lake Placid wurde er 1980 Olympiasieger im Riesenslalom und im Slalom. Am Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag.