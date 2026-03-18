40 seiner bei den Männern bis heute unübertroffenen 86 Weltcupsiege errang Ingemar Stenmark im Slalom. Archivaufnahmen wie im Video oben zeigen, dass der Schwede die Stangen jeweils richtiggehend abräumte. Selbiges ist heute nicht mehr sein Ziel: Stenmark hat einen Narren am Stabhochsprung gefressen.
Im Februar stellte er an den schwedischen Hallen-Meisterschaften der Veteranen mit übersprungenen 3,10 m einen neuen nationalen Rekord auf. Das Wettkampfgen hat der «Schweiger von Tarnäby», wie er aufgrund seiner zurückhaltenden Art während seiner Skikarriere genannt wurde, im Alter nicht verloren.
Zweifacher Olympiasieger, fünffacher Weltmeister
Neben seinen Erfolgen im Weltcup brillierte Techniker Stenmark in den 70er- und 80er-Jahren auch an Grossanlässen. An Weltmeisterschaften durfte er sich insgesamt 5 Goldmedaillen umhängen lassen. In Lake Placid wurde er 1980 Olympiasieger im Riesenslalom und im Slalom. Am Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag.
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Bild 1 von 5. Kaum Platz für alle Trophäen. Ingemar Stenmark ist der erfolgreichste männliche Skirennfahrer seit der Einführung des Weltcups 1967. Bildquelle: Getty Images/Sjöberg Bildbyra.
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Bild 2 von 5. Es geht weiter hoch hinaus. Im «Unruhestand» hat sich Stenmark dem Stabhochsprung verschrieben. Eine Trainingsanlage im Freien hat er selbst gebaut. Bildquelle: imago images/Bildbyran.
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Bild 3 von 5. Zweimal Gold in Lake Placid. Stenmark darf nach dem Olympia-Riesenslalom das oberste Treppchen besteigen. Neben ihm Andreas Wenzel (links, Silber) und Hans Enn (rechts, Bronze). Bildquelle: Getty Images/Votava.
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Bild 4 von 5. Seit 2016 verheiratet. Tarja und Ingemar Stenmark zeigen sich selten in der Öffentlichkeit. Bildquelle: Getty Images/Michael Campanella.
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Bild 5 von 5. Ehrung im Januar. Anlässlich des 50-jährigen Jubliäums seines erstes Sieges am Ganslernhang wurde Stenmark dieses Jahr in Kitzbühel zur «Legende des Jahres» gekürt. Bildquelle: Keystone/Expa/Johann Groder.