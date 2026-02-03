Legende: Will nächsten Winter wieder angreifen Aleksander Kilde. Keystone/Luciano Bisi

Aleksander Kilde muss die laufende Saison vorzeitig beenden. Dies gab der Speed-Spezialist auf Instagram bekannt. «In den Weltcup zurückzukehren hat mir schon mehr bedeutet, als ich mir vor einem Jahr hätte vorstellen können», schreibt der Norweger dazu, aber: «Ich habe auch gelernt, dass die Rückkehr von komplizierten Verletzungen härter ist, als ich erwartet hätte.»

Damit verpasst Kilde auch die Olympischen Spiele in Milano Cortina. In Peking vor 4 Jahren glänzte er mit Silber in der Kombination und Bronze im Super-G.

Sein Körper brauche mehr Zeit, als sein Kopf es wolle, führt Kilde aus. Das habe auch zu den Rückenproblemen in Kitzbühel geführt. Bei seinem schweren Sturz 2024 in Wengen hatte sich der 33-Jährige an der Wade und der Schulter verletzt. Eine Infektion machte Kilde zusätzlich zu schaffen. Im November 2025 folgte dann das Comeback.

Ich habe an diesem Punkt mein Comeback vollendet. Ich habe die Geschwindigkeit gesehen, in meinem Körper gespürt und weiss jetzt genau, was es noch braucht, um an die Spitze zurückzukehren.

Seither konnte der 21-fache Weltcupsieger noch nicht an seine Glanzzeiten anknüpfen. Sein bestes Resultat nach der Rückkehr ist Rang 11 bei der Abfahrt in Beaver Creek Anfang Dezember 2025.