Die FIS und Swiss-Ski stellen die Weichen für eine langfristige Zukunft von Zermatt als Veranstaltungsort von Weltcup-Rennen.

Ab März 2028 sind auf der Gornergrat-Piste jeweils im März zwei Männer-Speed-Rennen geplant.

Auch hinsichtlich Trainingsmöglichkeiten auf dem Gletscher hat Swiss-Ski mit Zermatt eine Lösung gefunden.

Weltcuprennen in Zermatt – da war doch was. In den Jahren 2022 und 2023 waren am Fusse des Matterhorns insgesamt 8 Weltcup-Abfahrten geplant. Keine einzige konnte aus wettertechnischen Gründen jedoch durchgeführt werden. Das Projekt mit der «Zwei-Länder-Abfahrt» mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien fand in der Folge keine Fortsetzung und wurde wieder aus dem Kalender gestrichen.

Auf den Eklat im letzten April folgte nun eine Einigung zwischen den Zermatt Bergbahnen, Swiss-Ski und dem Weltverband FIS. Von 2028 bis 2034 sollen im März auf der Gornergrat-Piste jeweils zwei Männer-Speed-Rennen stattfinden.

Noch ist die einst von Bernhard Russi gebaute Piste nicht von der FIS homologiert, dies dürfte jedoch Formsache sein. Bis 1967 waren auf der Strecke, die gänzlich auf Schweizer Seite liegt, Weltcuprennen ausgetragen worden.

Schweizer können wieder in Zermatt trainieren

Swiss-Ski teilte am Montag ebenfalls mit, dass man mit den Zermatt Bergbahnen auch hinsichtlich Trainingsmöglichkeiten eine langfristige Vereinbarung getroffen habe. Der Verband übernimmt die Trainingsinfrastruktur auf dem Theodulgletscher und hat so wieder die Möglichkeit, im Sommer auf dem Gletscher zu trainieren. Auch ausländische Teams dürfen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.