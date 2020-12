Die 4. Ausgabe des Montagsmaler-Duells zwischen Lukas Studer und Marc Berthod geht erneut an den SRF-Kommentatoren.

Lukas Studer hat auch die 4. Folge des Monatgsmalers gegen Marc Berthod gewonnen. Nach dem Sieg in der 1. und der 3. Ausgabe ist es für Studer also bereits der 3. Erfolg.

Ebenbild aus der Bäckerei

Der SRF-Moderator entschied das Duell mit 6:5 Punkten für sich. Experte Berthod konnte trotz tatkräftiger Hilfe seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler nicht reüssieren.

Berthod muss nun als Strafe ein Ebenbild von Studer backen und ihm dieses zukommen lassen. Das Ebenbild kann aus «allem, was man in einer Bäckerei finden kann» geformt werden, so Studer.