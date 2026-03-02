«Reha für das Wunder zurückgestellt»: Federica Brignone fährt in diesem Winter keine Rennen mehr.

Legende: Beisst sie nächsten Winter wieder auf die Zähne? Federica Brignone beendet nach dem Wunder-Comeback ihre Saison. Auch ein Karriereende steht im Raum. Keystone/Marco Trovati

Federica Brignone beendet ihre Saison vorzeitig. «Ich glaube, ich habe in den vergangenen Monaten viel von meinem Körper abverlangt. Nun muss ich den Preis dafür bezahlen», lässt sich die Italienerin zitieren.

Die 35-Jährige hatte sich im April 2025 bei den italienischen Meisterschaften einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss zugezogen. Kein Jahr später triumphierte Brignone sensationell an den Olympischen Spielen in Super-G und Riesenslalom.

Nun wolle sie sich auf die Reha konzentrieren, die während des Comebacks «bis an die Grenzen» gepusht worden sei, «um das Wunder zu schaffen». Schon vor wenigen Tagen hatte Brignone ein mögliches Karriereende angesprochen: «Wenn es eine Qual sein muss, weil es mir zu schlecht geht, werdet ihr mich nächstes Jahr wohl kaum sehen», sagte sie der Gazzetta dello Sport. «Die Wahrheit ist, dass ich nie ganz genesen werde.»



