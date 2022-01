Legende: Wieder nicht zu schlagen Aline Danioth. Freshfocus

Überlegene Danioth gewinnt erneut

Aline Danioth hat in Meiringen-Hasliberg nachgedoppelt: 24 Stunden nach ihrem Sieg im ersten Europacup-Slalom gewann die Urnerin auch das zweite Rennen. Die Ende Dezember nach fast zwei Jahren Verletzungspause zurückgekehrte Danioth war deutlich überlegen. Ihren insgesamt dritten Sieg im Europacup errang sie mit zweimal Laufbestzeit und einem Vorsprung von 1,75 Sekunden. Sie dürfte damit auch ihre Chancen auf die Selektion für die Olympischen Spielen trotz nicht erfüllter Kriterien weiter erhöht haben. Die nach dem ersten Lauf an 3. Stelle gelegene Nicole Good belegte den 5. Platz. Die St. Galler Oberländerin verpasste ihren ersten Podiumsrang in einem Europacup-Slalom um 15 Hundertstel.