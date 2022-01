Legende: Triumphiert in Meiringen-Hasliberg Aline Danioth. Keystone

Danioth gewinnt Europacup-Slalom

Die Schweizerinnen trumpften im ersten von zwei Europacup-Slaloms in Meiringen-Hasliberg gross auf. Aline Danioth siegte, Selina Egloff wurde Dritte. Danioth, die Ende Dezember nach zwei schweren Knieverletzungen und fast zwei Jahren Absenz auf die Rennpiste zurückgekehrt war, errang ihren ersten Sieg in einem Europacup-Slalom, den zweiten auf zweithöchster Stufe. Vor gut vier Jahren hatte die Urnerin in Kronplatz im Südtirol einen Parallel-Slalom gewonnen. Die Engadinerin Selina Egloff stand zum dritten Mal im Europacup auf dem Podium.