Legende: Verpasst den Slalom von Kitzbühel Manuel Feller. Keystone

Feller muss wegen Corona pausieren

Der österreichische Techniker Manuel Feller ist positiv auf Corona getestet worden. Das gaben die Organisatoren des Weltcups in Kitzbühel am Vorabend des Slaloms bekannt. Laut dem österreichischen Skiverband befindet er sich in Isolation. Was die Abreise zu den Olympischen Spielen in Peking betrifft, hat Feller noch Zeit. Der Riesenslalom der Männer steht erst am 13. Februar auf dem Programm, der Slalom am 16. Februar. Als Genesener muss Feller spätestens fünf Tage vor der Abreise den ersten von insgesamt vier negativen PCR-Tests machen. Der 29-Jährige stand vor zwei Wochen in Adelboden als Zweiter in Slalom und Riesenslalom gleich zweimal auf dem Podest. Dazu kamen zwei dritte Plätze in diesem Winter im «Riesen».

01:47 Video Archiv: Feller wird in Adelboden 2. hinter Odermatt Aus Sport-Clip vom 08.01.2022. abspielen

Zwei Schweizer auf dem Europacup-Podest

Die 2. Garde der Schweizer Slalom-Fahrer hat im Europacup brilliert. Fadri Janutin gewann im französischen Vaujany sein erstes Rennen auf dieser Stufe. Der 22-jährige Bündner verbesserte sich im Finaldurchgang von Position 7 auf 1. Mit Reto Mächler klassierte sich ein zweiter Schweizer erstmals überhaupt auf dem Europacup-Podest. Der 20-jährige Zürcher büsste als Dritter 0,43 Sekunden auf seinen Teamkollegen ein.

Mäder erfüllt sich Olympia-Traum

2018 noch gescheitert, geht der grosse Traum von Skirennfahrer Carlos Mäder vier Jahre später endlich in Erfüllung. Der Ski-Exot mit ghanaischen Wurzeln und Schweizer Domizil hat auf den sozialen Medien bekanntgegeben, dass er für Ghana im Riesenslalom an den Start gehen wird. «Ich bin sehr stolz, für Ghana als Fahnenträger die Olympische Zeremonie zu bestreiten», liess der 43-Jährige weiter verlauten.