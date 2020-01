Saison für Danioth gelaufen

Aline Danioth hat sich beim Parallel-Riesenslalom in Sestriere schwer verletzt. Die 21-jährige Urnerin stürzte im Achtelfinal-Lauf und musste mit der Rega in die Schweiz zurückgeflogen werden. Ausführliche Abklärungen an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich ergaben schliesslich, dass Danioth am rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Läsionen des Innen- wie auch des Aussenmeniskus erlitten hat. Die Operation ist für Montag geplant, wie Swiss-Ski mitteilt. Für Danioth, die in diesem Winter im Slalom 2 Mal unter die ersten 8 fuhr, ist die Saison damit vorzeitig beendet.