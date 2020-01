Parallel-Rennen in Sestriere

Das Podest

1. Clara Direz (FRA)

2. Elisa Mörzinger (AUT)

3. Marta Bassino (ITA)

Beim Parallel-Riesenslalom im italienischen Sestriere trumpften für einmal nicht die Favoritinnen auf. Mit Clara Direz siegte eine Athletin, die wohl kaum jemand auf dem Radar hatte. Die Französin setzte sich im Final gegen die Österreicherin Elisa Mörzinger durch. Beide Athletinnen feierten ihren ersten Podestplatz im Weltcup überhaupt.

Danioth nach Exploit out

Für die grosse Überraschung aus Schweizer Sicht sorgte Aline Danioth. Die 21-Jährige bekam es im Sechzehntelfinal mit Petra Vlhova zu tun. Die Slowakin gewann das bisher einzige Parallel-Rennen der Saison – den Parallel-Slalom in St. Moritz – und ging als klare Favoritin in das Duell mit der Schweizerin.

Doch Danioth liess sich von der Ausgangslage nicht beeindrucken, schlug ihre Konkurrentin in beiden Läufen und setzte sich am Ende mit einem Vorsprung von 6 Hundertsteln durch.

Im Achtelfinal gegen Federica Brignone stürzte die junge Urnerin heftig und schied aus. Danioth musste mit dem Schlitten abtransportiert werden. Die 21-Jährige wurde in die Schweiz geflogen. Bei ihr wurde ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Sie soll am Montag operiert werden.

Holdener kann nicht profitieren

Neben Vlhova schied mit Mikaela Shiffrin eine andere Favoritin früh aus (im Achtelfinal gegen Direz). Wendy Holdener konnte von der guten Ausgangslage aber nicht profitieren. Der Schweizer Trumpf musste den Achtelfinal auf dem langsameren roten Kurs absolvieren und verlor auf Sofia Goggia 12 Hundertstel.

Gut-Behrami gewinnt Schweizer Duell

Bereits im Sechzehntelfinal ist es zum Duell zweier Swiss-Ski-Athletinnen gekommen. Lara Gut-Behrami lag nach dem 1. Lauf noch 13 Hundertstel hinter Andrea Ellenberger zurück. Im 2. Durchgang drehte die Tessinerin auf und setzte sich mit einem Vorsprung von 4 Hundertsteln durch. Im Achtelfinal zog Gut-Behrami gegen Marta Bassino den Kürzeren. Der Schweizerin fehlten am Ende gerade einmal 3 Hundertstel.

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende stehen wieder die Speed-Fahrerinnen im Einsatz. In Bansko stehen 2 Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. Die Technikerinnen müssen sich bis Mitte Februar gedulden, ehe es in Maribor mit einem Riesenslalom und einem Slalom weitergeht.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.01.2020, 11:40 Uhr