Nachtspektakel neu in Schladming

Der am kommenden Dienstag geplante Nachtslalom der Frauen findet neu in Schladming statt in Flachau statt. Das Datum (11.1.) sowie die Startzeiten der beiden Läufe (18 und 20:45 Uhr) bleiben gleich. Wegen der hohen Fallzahlen in Flachau hatte sich das Land Salzburg gegen eine Durchführung des Weltcup-Rennens ausgesprochen. Die weiteren Weltcup-Rennen im Salzburger Land in der kommenden Woche – Abfahrt und Super-G der Frauen in Zauchensee (15. und 16. Januar) – sollen wie geplant stattfinden.

01:06 Video Archiv: Holdeners Fahrt auf das Flachau-Podest 2021 Aus Sport-Clip vom 12.01.2021. abspielen

Muffat-Jeandet bricht sich Knöchel

Der Franzose Victor Muffat-Jeandet, der beim abgebrochenen Slalom in Zagreb bei seinem Lauf mit der Startnummer 12 gestürzt war, erlitt einen Bruch des rechten Fussknöchels. Weniger als einen Monat vor den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar) ist dies für den 32-Jährigen ein schwerer Schlag.