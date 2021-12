Schweizerinnen treten in Bestbesetzung in St. Moritz an

Legende: Gut gelaunt nach St. Moritz Die Podestfahrerin vom Sonntag, Lara Gut-Behrami, startet an den Heimrennen. Keystone

Auch Gisin in St. Moritz wieder dabei

Zu den beiden Heim-Super-G vom Wochenende können die Schweizer Skirennfahrerinnen in Bestbesetzung in St. Moritz antreten. Neben Lara Gut-Behrami, die am Sonntag in Lake Louise aufs Podest fuhr, und Corinne Suter steht auch die Engelbergerin Michelle Gisin wieder am Start. Auf die Reise nach Übersee hatte die 28-Jährige nach ihrer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber zuletzt verzichtet. Daneben sind Priska Nufer, Joana Hählen, Wendy Holdener, Jasmina Suter, Jasmine Flury und Stephanie Jenal Teil des Schweizer Aufgebots. Zwei weitere Athletinnen werden laut Swiss-Ski zu einem späteren Zeitpunkt noch aufgeboten. Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 10:25 Uhr live auf SRF zwei) findet in Graubünden je ein Super-G statt.

