Legende: Bestreitet dieses Wochenende keine Rennen Mikaela Shiffrin. Keystone

Shiffrin pausiert weiterhin

Mikaela Shiffrin wird auch an diesem Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora fehlen. Die Amerikanerin lässt den Riesenslalom vom Samstag und den Slalom vom Sonntag wegen ihrem Anfang Februar verstorbenen Vater aus.

Laut US-Medien ist die Rückkehr von Shiffrin weiterhin nicht absehbar. Im Gesamtweltcup liegt Shiffrin bei 16 noch ausstehenden Rennen noch 145 Punkte vor der in Topform fahrenden Italienerin Federica Brignone.

Weber 6 Wochen out

Ralph Weber hat sich bei seinem Sturz in der Abfahrt von Saalbach schwerer verletzt als zunächst angenommen. Genauere Untersuchungen ergaben, dass er sich einen Teilabriss des Innenbandes am Knie zugezogen hat. Der Ostschweizer muss 6 Wochen pausieren.