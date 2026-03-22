In der letzten Saison hatte Lenz Hächler in der Gesamtwertung gegenüber Oscar Andreas Sandvik (NOR) noch knapp das Nachsehen. Nun krönte er sich mit einem 2. Platz im Super-G beim Saisonfinale in Saalbach zum Europacup-Gesamtsieger.
2 Rennen vor Schluss weist der 22-Jährige 266 Punkte Vorsprung auf Hans Grahl-Madsen (NOR) auf. Als Gewinner des Gesamt-Europacups ist er im nächsten Winter in allen Disziplinen des Weltcups startberechtigt. Sein Disziplinensieg im Super-G hatte bereits vorher festgestanden.
Bisher bestritt Hächler 13 Weltcuprennen, 11 davon im Riesenslalom. In der Basisdisziplin hatte er sich mit dem Sieg in der letztjährigen Europacup-Wertung für diesen Winter einen Fixplatz im Weltcup gesichert.
Rösti verpasst Fixplatz um 6 Punkte
Hächlers Teamkollegen Lars Rösti und Gaël Zulauf verpassten den für den Fixplatz im Super-G nötigen 3. Rang in der Disziplinenwertung dagegen. Weil Adrien Fresquet (FRA) in Saalbach 3. wurde, überholte er das Schweizer Duo noch. Rösti fehlten am Ende 6 Punkte.