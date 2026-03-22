Der Zuger steht 2 Rennen vor dem Saisonende als Europacup-Gesamtsieger fest. Damit ist er im nächsten Winter für alle Weltcuprennen startberechtigt.

Legende: Wird nächste Saison öfters im Weltcup zu sehen sein Lenz Hächler. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In der letzten Saison hatte Lenz Hächler in der Gesamtwertung gegenüber Oscar Andreas Sandvik (NOR) noch knapp das Nachsehen. Nun krönte er sich mit einem 2. Platz im Super-G beim Saisonfinale in Saalbach zum Europacup-Gesamtsieger.

2 Rennen vor Schluss weist der 22-Jährige 266 Punkte Vorsprung auf Hans Grahl-Madsen (NOR) auf. Als Gewinner des Gesamt-Europacups ist er im nächsten Winter in allen Disziplinen des Weltcups startberechtigt. Sein Disziplinensieg im Super-G hatte bereits vorher festgestanden.

Bisher bestritt Hächler 13 Weltcuprennen, 11 davon im Riesenslalom. In der Basisdisziplin hatte er sich mit dem Sieg in der letztjährigen Europacup-Wertung für diesen Winter einen Fixplatz im Weltcup gesichert.

Rösti verpasst Fixplatz um 6 Punkte

Hächlers Teamkollegen Lars Rösti und Gaël Zulauf verpassten den für den Fixplatz im Super-G nötigen 3. Rang in der Disziplinenwertung dagegen. Weil Adrien Fresquet (FRA) in Saalbach 3. wurde, überholte er das Schweizer Duo noch. Rösti fehlten am Ende 6 Punkte.