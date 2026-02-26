Nach Olympia ist vor dem Saison-Endspurt im Ski Alpin. Noch sind einige Kugel-Rennen völlig offen.

Legende: Die fünfte grosse Kugel in Folge winkt Marco Odermatt. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Camille Rast sorgte mit Silber für einen hervorragenden Abschluss der Alpin-Wettkämpfe an den Olympischen Spielen. Nicht weniger als neun Mal Edelmetall ging an die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski. Damit waren sie die mit Abstand erfolgreichsten Sportler der 175-köpfigen Schweizer Delegation in Milano Cortina. Zeit zum Durchatmen bleibt den Olympia-Helden aber nicht. Es geht nahtlos über zum Weltcup.

Bei den Männern stehen in diesem Winter noch 10 Rennen auf dem Programm. Den Auftakt im Saisonendspurt macht am kommenden Wochenende Garmisch, wo zwei Speedrennen geplant sind. Noch 12 Rennen stehen den Frauen bevor, weiter geht's am kommenden Wochenende mit zwei Abfahrten und einem Super-G in Soldeu.

Ski alpin live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die nächsten Weltcup-Rennen gibt es wie folgt live auf SRF zwei zu sehen: Freitag, 10:45 Uhr: Abfahrt Frauen, Soldeu

Samstag, 09:55 Uhr: Super-G Frauen, Soldeu

Samstag, 11:30 Uhr: Abfahrt Männer, Garmisch

Sonntag, 10:00 Uhr: Abfahrt Frauen, Soldeu

Sonntag, 11:35 Uhr, Super-G Männer, Garmisch

Eine Slalom-Kugel ist vergeben

Von den 10 Kugeln, die es im Weltcup zu gewinnen gibt, ist eine schon vergeben. Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin, die in Cortina zur Olympiasiegerin im Stangenwald erkoren wurde, hat die Disziplinenwertung längst für sich entschieden. Die siebenfache Saisonsiegerin (in acht Rennen) steht seit Ende Januar als Gewinnerin der kleinen Kugel fest.

Der engste Kampf zeichnet sich hingegen im Slalom der Männer ab. In den bisherigen neun Saisonrennen gab es sieben (!) verschiedene Sieger – Loïc Meillard, der sich in Bormio zum Olympiasieger krönte, gehört nicht dazu. Bei zwei ausstehenden Rennen haben theoretisch noch acht Fahrer die Chance auf den Disziplinensieg. In Führung liegt derzeit der Norweger Atle Lie McGrath – 1 Punkt vor Lucas Pinheiro Braathen.

Odermatt kann entspannen

So gut wie entschieden ist derweil das Rennen um die grosse Kugel. Rechnerisch steht Marco Odermatts Sieg im Gesamtweltcup zwar noch nicht fest, der 5. Triumph in Folge wird dem Nidwaldner aber nicht mehr zu nehmen sein. Er führt mit 587 Punkten Vorsprung auf Braathen, der nur noch vier Technik-Rennen zu bestreiten hat.

Weitaus spannender geht es bei den Frauen zu und her. Dort führt Shiffrin mit 170 Punkten Vorsprung auf Camille Rast. Vielleicht mischt aber auch Allrounderin Emma Aicher noch mit. Sie hat zwar 449 Punkte Rückstand auf Shiffrin, kann in den anstehenden Speedrennen aber ordentlich Boden gutmachen.

Happy End für Vonn?

Auch in den Speed-Disziplinen stehen die Zeichen auf Kugelgewinn Odermatt. Bei jeweils noch drei ausstehenden Rennen beträgt sein Vorsprung in der Abfahrt 115 Punkte auf Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen und im Super-G 158 Punkte auf Vincent Kriechmayr.

Lindsey Vonns Saison endete in Cortina auf dramatische Art und Weise. Dennoch könnte die 41-Jährige am Ende der Saison eine Kugel gewinnen. Sie führt in der Disziplinenwertung mit 146 Punkten Vorsprung auf Emma Aicher. Allerdings bleiben der Deutschen noch vier Rennen, um die verletzte Vonn noch abzufangen. Im Super-G führt Sofia Goggia 60 Punkte vor der Neuseeländerin Alice Robinson und 90 Punkte vor Vonn.

Riesenslalom: Ausrutscher verboten

Im Riesenslalom ist Odermatts Vorsprung mit 103 Punkten auf Pinheiro Braathen zwar gross. Ein Ausrutscher in einem der beiden noch ausstehenden Rennen in Form eines Ausscheidens könnte den Kampf um die Kugel aber nochmals spannend machen.

Die Österreicherin Julia Scheib liegt bei den Frauen im Riesenslalom zwei Rennen vor Schluss 89 Punkte vor Rast. Die Schweizerin muss so konstant weiterfahren wie bisher und auf einen Ausrutscher ihrer Konkurrentin hoffen.

