Erstmals seit vier Jahren müssen die Schweizer Ski-Cracks um den Sieg in der Nationenwertung zittern.

Legende: Wollen auch am 25. März 2026 jubeln Das Schweizer Ski-Team, hier beim Gewinn der Nationenwertung 2024. key/APA/Expa/Johann Groder

102 Punkte Vorsprung hat die Schweiz derzeit in der Nationenwertung auf den ewigen Rivalen Österreich. Bei 32 ausstehenden Weltcup-Rennen bis Ende Saison ist diese Differenz kaum der Rede wert. Die Ausgangslage ist spannend wie lange nicht mehr.

Nations Cup Schweiz Österreich 2025/26 * 5291 5189 2024/25 10'823 7459 2023/24 10'882 9287 2022/23 11'318 8729 2021/22 10'410 10'667 2020/21 10'087 9211 *Stand: 18.01.

Die Österreicher hatten den besseren Saisonstart und lagen Mitte Dezember fast 600 Punkte voraus. Ein Schweizer Dreifacherfolg beim Riesenslalom in Val d'Isère, Siege von Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Camille Rast brachten seither die Wende. Am Sonntag kam Ski Austria wieder um 66 Punkte näher.

Die Weltcuprennen vom Sonntag

«Jedes Wochenende liefern»

«Wir müssen in jedem Rennen, jedes Wochenende liefern, sonst können wir den Nationen-Weltcup nicht gewinnen», hatte Swiss-Ski-Alpin-Direktor Hans Flatscher bei seinem Besuch im «Sportpanorama» gesagt.

Männer vorne, Frauen zurück

Während die Schweizer Männer bisher 640 Punkte mehr geholt haben als ihre österreichischen Kollegen, liegt das Frauenteam 538 Zähler hinter den Nachbarinnen. Angesichts der Verletzungsmisere um Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin und die eben erst zurückgekehrte Corinne Suter mag dies nicht überraschen. Es könnte aber auch als Zeichen fehlender Breite gedeutet werden.

Beim Blick auf die Disziplinen fällt auf, dass die Schweizer Männer ihren gesamten Vorsprung in der Abfahrt herausgeholt haben. Bei den Frauen waren die Speed-Disziplinen dagegen bisher das Sorgenkind.

Unschön, aber die Verletzungssituation spricht derzeit leicht für die Schweiz: Während Suter wieder auf der Piste steht, mussten bei den Österreicherinnen mit Katharina Liensberger und der aufstrebenden Magdalena Egger zwei Punktesammlerinnen ihre Saison vorzeitig beenden.

Schweiz Österreich Männer 3396 2756 Abfahrt 1048 361 Super-G 896 1013 Riesenslalom 906 803 Slalom 546 579 Frauen 1895 2433 Abfahrt 241 707 Super-G 148 291 Riesenslalom 524 712 Slalom 982 723 Total 5291 5189

