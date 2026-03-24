Vor den letzten beiden Rennen in Lillehammer ist klar, dass die Schweiz die Nationenwertung auf Rang 1 abschliesst.

Legende: Ein Freudentag in der Saison Schweizer Dreifachsieg bei der Männer-Abfahrt in Garmisch. Freshfocus/Harald Steiner/GEPA

Vor den letzten beiden Rennen, einem Riesenslalom der Frauen und einem Slalom der Männer, liegt die Schweiz in der Nationenwertung 667 Punkte vor Österreich. Team Austria hat am Mittwoch noch 7 Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz (4 bei den Männern, 3 bei den Frauen), die insgesamt höchstens 530 Punkte einfahren könnten.

Damit ist klar, dass die Schweiz nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden kann. Für Swiss-Ski ist es der 4. Erfolg im Nationenranking in Serie. Letztmals hat man sich Österreich 2022 geschlagen geben müssen.

Swiss-Ski trotzt Verletzungspech

Auffällig ist, dass die Schweiz in den letzten 3 Jahren die Marke von 10'000 Punkten jeweils deutlich übertroffen hat. Das wird in diesem Winter nicht geschehen. Aktuell steht das Schweizer Team bei 8908 Punkten. Das Verletzungspech der Frauen, allen voran Lara Gut-Behrami, macht sich bemerkbar. Zudem mussten auch Corinne Suter und Michelle Gisin längere Pausen einlegen.