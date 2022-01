Théo Gmürs Medaillenjagd an der Para-Snowsport-WM im norwegischen Lillehammer geht weiter: Im Riesenslalom gewann der 25-Jährige in der Kategorie Stehend seine 2. Bronzemedaille an den Titelkämpfen in Norwegen. Bereits im Super-G belegte er den 3. Rang.

00:45 Video Gmür: «Es war wirklich ein Kampf» Aus Sport-Clip vom 20.01.2022. abspielen

«Eine Medaille, die vom Himmel kommt»

Mit einer beherzten Fahrt machte der dreifache Paralympics-Sieger von 2018 im 2. Lauf noch 4 Ränge gut. Für die Aufholjagd war aber ein Quäntchen Glück von Nöten: Weil unmittelbar nach der Zieleinfahrt des Schweizers heftige Schneeregenfälle einsetzten, hatten einige Konkurrenten mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen und fielen zurück. Gmür ist sich seines Glücks bewusst: «Das ist eine Medaille, die vom Himmel kommt.»

Die weiteren Schweizer

Thomas Pfyl, der ebenfalls in der Kategorie Stehend antrat, wurde 16. In der Kategorie Sitzend belegten Robin Christen und Murat Pelit die Ränge 9 und 11. Robin Cuche verzichtete aufgrund von Verspannungen im Nackenbereich auf einen Start im Riesenslalom.