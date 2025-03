Bei den Männern bildet Hafjell die letzte Station vor dem Weltcupfinale in Sun Valley. Die beiden Rennen in Norwegen können Sie am Wochenende live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen:

Samstag, 15.3.: Riesenslalom, 1. Lauf ab 09:15 Uhr (2. Lauf ab 12:25 Uhr)

Riesenslalom, 1. Lauf ab 09:15 Uhr (2. Lauf ab 12:25 Uhr) Sonntag, 16.3.: Slalom, 1. Lauf ab 09:15 Uhr (2. Lauf ab 12:20 Uhr)