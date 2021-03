Delia Durrer kürt sich nach ihrem Premieren-Titel in der Kombination auch in der Abfahrt zur Schweizer Meisterin.

Legende: Schnell unterwegs Delia Durrer in Zinal. Keystone

Delia Durrer hatte bereits in den Trainings jeweils die Bestzeit aufgestellt und untermauerte ihre Überlegenheit am Renntag. Über acht Zehntel nahm die 18-jährige Nidwaldnerin dem Rest des Feldes ab, dem die besten Schweizer Speedfahrerinnen um Weltmeisterin Corinne Suter und Lara Gut-Behrami ferngeblieben waren.

Am ehesten mit Durrer mithalten konnte die Sarganserländerin Janine Schmitt, die sich mit 81 Hundertsteln Rückstand Silber sicherte. Bronze ging an Stephanie Jenal, die bereits eine Sekunde auf die Siegerzeit verlor.

2. Titel für Durrer

Für Durrer, die Ende Februar nach guten Resultaten im Europacup im Val di Fassa ihr Weltcup-Debüt in der Abfahrt gegeben hatte, war es bereits der zweite Triumph an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften im Wallis. Am Mittwoch hatte sie sich bereits Gold in der Kombination gesichert.