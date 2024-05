Legende: Schweizer Festspiele in St. Moritz? Im Vorjahr noch den Fahrerinnen vorenthalten: Im Engadin fährt in diesem Jahr auch Marco Odermatt um den Sieg mit. Keystone/Jean-Christophe Bott.

Nun ist bekannt, wann und wo sich die Ski-Elite um Weltcuppunkte duelliert. Die Saison wird am 26. Oktober dieses Jahres in Sölden (AUT) lanciert und endet am 16. März 2025 – für die Frauen in La Thuile (ITA), für die Männer in Hafjell (NOR).

Während das glücklose Zermatt aus dem Kalender für die Saison 2024/25 genommen wurde, macht der Tross 4 Mal in der Schweiz Halt. Jedoch mit kleinen Anpassungen:

21./22.12. 2024, St. Moritz: Im Engadin finden 2 Super-G statt, je einer bei Frauen und Männern. Im Vorjahr kamen hier nur die Fahrerinnen zum Zug.

Im Engadin finden statt, je einer bei Frauen und Männern. Im Vorjahr kamen hier nur die Fahrerinnen zum Zug. 11./12.1. 2025, Adelboden: Die Technik-Klassiker der Männer am Chuenisbärgli (Slalom & Riesenslalom) bleiben fester Bestandteil des Kalenders.

Die Technik-Klassiker der Männer am Chuenisbärgli bleiben fester Bestandteil des Kalenders. 17.–19.1. 2025, Wengen: Auch die Speed-Cracks dürfen sich wiederum auf die legendären Lauberhorn-Rennen im Berner Oberland (Super-G & Abfahrt) freuen, die vom Slalom am Sonntag abgeschlossen werden.

Auch die Speed-Cracks dürfen sich wiederum auf die legendären Lauberhorn-Rennen im Berner Oberland freuen, die vom am Sonntag abgeschlossen werden. 22./23.2. 2025, Crans Montana: Das Ski-Mekka im Wallis war zuletzt eine Bastion der Frauen. Nun stehen zwei Männerrennen (Abfahrt & Super-G) auf dem Programm.