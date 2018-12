Corinne Suter und Jasmine Flury haben sich im 1. der beiden Montagstrainings zur Weltcup-Abfahrt vom Dienstag in Val Gardena in den Top 10 klassiert. Suter belegte Platz 6, Flury Rang 8. Im 2. Trainingslauf schaffte es mit Priska Nufer die beste Fahrerin von Swiss-Ski lediglich auf Platz 11. Am schnellsten war die Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tsch), welche die Zeit von Ramona Siebenhofer (Ö) aus dem 1. Trainingslauf um fast 2 Sekunden unterbot. Am Dienstag wird vorgängig zum Rennen nochmals eine Trainingsfahrt folgen.

Die immer noch verletzte Lindsey Vonn beabsichtigt, im Januar in den alpinen Weltcup zurückzukehren. Allerdings hat die 34-Jährige noch nicht wieder mit dem Training auf Schnee begonnen. Vonn war vor einem Monat im Training gestürzt und hatte sich eine nicht näher bezeichnete Knieverletzung zugezogen.

Der Ostschweizer Cédric Noger errang in Italien seinen ersten Sieg auf Stufe Europacup. Der Wiler gewann in Andalo Paganella einen Riesenslalom.