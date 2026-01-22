Von Freitag bis Sonntag finden im Ski-Weltcup fünf Rennen statt. Hier gibt's das Wichtigste dazu in Kürze.

Legende: Der Abfahrtssieg auf der Streif fehlt ihm noch Marco Odermatt. Keystone/APA/HANS KLAUS TECHT

Im Ski-Zirkus geht es im Januar bekanntlich Schlag auf Schlag. Ein Klassiker jagt den nächsten. Nach den beiden Weltcup-Wochenenden im Berner Oberland mit den Rennen in Adelboden und Wengen steht bei den Männern mit den Hahnenkammrennen bereits das nächste Highlight an. Die Frauen machen derweil Halt in Spindlermühle, wo im Riesenslalom und Slalom die Olympia-Hauptprobe ansteht.

Freitag: Auftakt in Kitzbühel

Super-G Männer in Kitzbühel (11:30 Uhr):

Die traditionellen Hahnenkammrennen werden am Freitag mit dem Super-G eröffnet. Und die Chancen stehen gut, dass auch die Schweizer um einen Podestplatz mitreden werden, allen voran Vorjahressieger Marco Odermatt. Offen ist allerdings, wie viel Risiko der Nidwaldner im Hinblick auf die Abfahrt am Samstag bereit ist zu investieren.

Samstag: Showdown auf der Streif

Abfahrt Männer in Kitzbühel (11:30 Uhr):

Das grosse Highlight des Kitzbühel-Wochenendes geht am Samstag über die Bühne: Die legendäre Abfahrt auf der Streif. Es ist die einzige Lücke in Odermatts beeindruckendem Palmarès, Olympiagold in der Abfahrt einmal ausgeklammert. Zweimal wurde er Zweiter, einmal Dritter. Nur eben der Sieg fehlt ihm noch. Aus Schweizer Sicht darf man wohl auch auf Alexis Monney hoffen. Nach Rang 2 im Vorjahr überzeugte der Freiburger heuer in beiden Trainings. Oder schlägt auch in Kitzbühel die Stunde von Wengen-Überraschungsmann Giovanni Franzoni?

Riesenslalom Frauen in Spindlermühle (10:00/13:30 Uhr):

Am Samstag stehen neben den Abfahrern auch die Technikerinnen im Einsatz. Im Riesengebirge in Tschechien geht der siebte Riesenslalom des Winters über die Bühne. Kommt es einmal mehr zum Duell Julia Scheib gegen Camille Rast? Die Österreicherin hat in dieser Disziplin schon vier Siege vorzuweisen. Zuletzt war es Rast, welche die Aufsteigerin des Winters am ehesten herausfordern und in Kranjska Gora sogar bezwingen konnte.

Sonntag: Slalom ist Trumpf

Slalom Männer in Kitzbühel (10:30/13:30 Uhr):

Das Weltcup-Wochenende in Kitzbühel wird am Sonntag traditionell mit dem Slalom am Ganslernhang beschlossen. Nicht alle Schweizer können befreit antreten: Daniel Yule und Ramon Zenhäusern kämpfen noch um die Erfüllung der Olympia-Selektionskriterien. Yule hat in Kitzbühel schon grosse Erfolge gefeiert. Neben zwei Siegen (2020 und 2023) stand der 32-Jährige auch zweimal auf dem Podest. In diesem Winter hat Yule genau wie Zenhäusern erst ein Top-15-Resultat vorzuweisen.

Slalom Frauen in Spindlermühle (09:30/12:15 Uhr):

Auch in Tschechien ist am Sonntag Slalom Trumpf. Camille Rast strebt in Spindlermühle die Rückkehr auf das Podest an. In Flachau verpasste sie dieses als Vierte um 0,02 Sekunden, nachdem sie zuvor dreimal in Folge in die Top 3 gefahren war und dabei einmal sogar Mikaela Shiffrin bezwingen konnte.