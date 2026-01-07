Am Wochenende stehen die Rennen am Chuenisbärgli an. SRF-Meteorologe Jürg Zogg gibt eine Wetterprognose ab.

Am Wochenende wird der «Klassiker-Januar» wie üblich mit den Technikrennen in Adelboden lanciert. Entsprechend ist von grosser Bedeutung, welches Wetter am Chuenisbärgli erwartet wird. Wir haben mit einem gesprochen, der es wissen muss: SRF-Meteorologe Jürg Zogg:

«Es wird auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung fürs OK, was die Pistenpräparation betrifft», kündigt der Wettermann an. Denn: «Am Donnerstag und Freitag schneit es, zum Teil kräftig. Dann kommt auch noch mildere Luft ins Spiel, im unteren Streckenteil könnte es regnen. Schneeverwehungen am Freitag machen das Ganze noch etwas komplizierter.»

Hoffnung auf Sonne am Samstag

Zumindest der Riesenslalom stehe aber unter nicht allzu schlechten Vorzeichen: «Für das Rennen am Samstag darf man auf einige Sonnenstrahlen hoffen. Beim Slalom am Sonntag dürfte es zumindest im 1. Lauf noch schneien.»

Wie lange mit kräftigen Böen zu rechnen ist und wen Jürg Zogg zum Sieg im Riesenslalom tippt, erfahren Sie im Video oben.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen in Adelboden können Sie so auf SRF zwei und in der Sport App live mitverfolgen: Samstag, 9:55/13 Uhr: Riesenslalom

Sonntag: 10/13:20 Uhr: Slalom

