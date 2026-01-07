 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Wetterprognose Adelboden Schnee, Regen, Wind, Sonne: Alles möglich am Chuenisbärgli

Am Wochenende stehen die Rennen am Chuenisbärgli an. SRF-Meteorologe Jürg Zogg gibt eine Wetterprognose ab.

07.01.2026, 12:15

Teilen

Am Wochenende wird der «Klassiker-Januar» wie üblich mit den Technikrennen in Adelboden lanciert. Entsprechend ist von grosser Bedeutung, welches Wetter am Chuenisbärgli erwartet wird. Wir haben mit einem gesprochen, der es wissen muss: SRF-Meteorologe Jürg Zogg:

«Es wird auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung fürs OK, was die Pistenpräparation betrifft», kündigt der Wettermann an. Denn: «Am Donnerstag und Freitag schneit es, zum Teil kräftig. Dann kommt auch noch mildere Luft ins Spiel, im unteren Streckenteil könnte es regnen. Schneeverwehungen am Freitag machen das Ganze noch etwas komplizierter.»

Hoffnung auf Sonne am Samstag

Zumindest der Riesenslalom stehe aber unter nicht allzu schlechten Vorzeichen: «Für das Rennen am Samstag darf man auf einige Sonnenstrahlen hoffen. Beim Slalom am Sonntag dürfte es zumindest im 1. Lauf noch schneien.»

Wie lange mit kräftigen Böen zu rechnen ist und wen Jürg Zogg zum Sieg im Riesenslalom tippt, erfahren Sie im Video oben.

Sendehinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Die Rennen in Adelboden können Sie so auf SRF zwei und in der Sport App live mitverfolgen:

  • Samstag, 9:55/13 Uhr: Riesenslalom
  • Sonntag: 10/13:20 Uhr: Slalom

Ski alpin

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)