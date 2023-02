Bild 5 / 9

Legende: Wendy Holdener, links & Michelle Gisin (beide SUI/29) Seit 2017 garantiert das Duo WM-Medaillen in der Kombi. In St. Moritz und 2 Jahre später in Are eroberte Holdener je den Titel. 2021 holte Gisin Bronze und ist aktuelle Olympiasiegerin in dieser Disziplin. Diese Saison bewegen sich die beiden nicht im Gleichschritt: Holdener kam endlich zu ihrer Slalom-Siegpremiere, derweil sich Gisin schwertut. imago images/ Eibner Europa