2 Rennen, 2 Siege. Der Start in die Riesenslalom-Weltcupsaison hätte für Lara Gut-Behrami nicht besser laufen können. Die Tessinerin triumphierte nach Sölden Ende Oktober auch beim 2. «Riesen»-Auftritt im amerikanischen Killington. Es waren dies die Weltcupsiege Nummer 38 und 39 für die 32-Jährige.

Zum ersten Mal seit 2001 und Sonja Nef schaffte es eine Schweizerin, zwei Riesenslaloms in Serie für sich zu entscheiden. Ob das die beste Gut-Behrami sei, die wir im Riesenslalom gesehen haben? «Nein, das würde ich so nicht sagen», meint die Protagonistin selbst.

Blendende Form – trotz Reise-Strapazen

Der Auftritt in Killington unterstrich aber, in welch blendender Verfassung sich Gut-Behrami in ihrer bereits 16. Weltcupsaison befindet. 62 Hundertstelsekunden nahm sie der zweitplatzierten Alice Robinson ab – über 8 Zehntel fehlten indes Mikaela Shiffrin, die auf Rang 3 landete.

Ich wünschte mir, dass ich so regenerieren würde, wie vor ein paar Jahren noch.

«Es ist ein wunderschönes Gefühl», lautet ihr Fazit nach dem Rennen. «Ich fühle mich sicher. Das hilft mir, vorne mitzumischen.» Umso höher ist ihre Leistung einzuschätzen, da sie laut eigener Aussage das Alter spürt. So sei das Reisen ein Problem: «Ich wünschte mir, dass ich so regenerieren würde, wie vor ein paar Jahren noch.»

Die Krux mit der roten Nummer überwunden

Abgesehen davon scheint vieles bei der Schweizerin im Moment so richtig zu passen. Die Abstimmung mit dem Material, das Feingefühl – und vor allem auch das Selbstvertrauen. Zum ersten Mal in ihrer Karriere habe Gut-Behrami die rote Startnummer der Führenden in der Riesenslalom-Disziplinenwertung nach einem Rennen verteidigen können. «Ich bin schon ein paar mal mit dieser Nummer gestartet, und die Rennen im Anschluss waren ... nicht schön.»

Das Selbstvertrauen scheint also zu stimmen. 21 der letzten 23 Weltcup-Riesenslaloms beendete sie in den Top 10. «Es ist ein grosser Motivationsschub», resümiert Gut-Behrami. Und die Fans des Schweizer Skisports dürfen sich freuen: Bereits am nächsten Wochenende stehen im kanadischen Tremblant zwei weitere Riesenslaloms an.