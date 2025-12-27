Camille Rast hat im Riesenslalom einen Steigerungslauf hinter sich. Bald soll auch der erste Triumph der Saison folgen.

Endlich hat es mit dem ersten Riesenslalom-Podest der Saison geklappt, dachte sich wohl Camille Rast nach den verpatzten Läufen von Thea Louise Stjernesund (NOR/9.) und Lara Colturi (ALB/out). Weil die Walliserin zu diesem Zeitpunkt nach einer famosen Fahrt mit 6 Zehnteln Vorsprung in Führung lag und nur noch 2 Athletinnen am Start waren, stand der Podestplatz vorzeitig fest.

«Grünes Licht – und eine halbe Sekunde Vorsprung», habe der Coach ihr mit auf den Weg gegeben, erklärte Rast nach dem Rennen – dann könnte es auf das Podest reichen. Der Coach sollte Recht behalten. Am Ende belegte Rast Rang 2. Erst hatte Julia Scheib (AUT) das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Schweizerin knapp für sich entschieden, dann kam die Halbzeitführende Sara Hector (SWE/3.) nicht an Rasts Zeit heran.

Ausgerechnet am Zauberberg

Rast steigerte sich in dieser Saison im Riesenslalom von Rennen zu Rennen. Zuletzt näherte sie sich mit den Rängen 5 (Copper Mountain), 4 und 4 (jeweils in Mont-Tremblant) dem Podest immer mehr an. 33, 21 und 39 Hundertstel fehlten Rast in den vergangenen 3 Rennen auf den 3. Rang.

Dass es für Rast ausgerechnet am Semmering das erste «Stockerl» zu bejubeln gab, kam überraschend. In der Vergangenheit konnte sie sich mit dem Hang nie wirklich anfreunden – ein 17. Platz vor einem Jahr war Rasts bestes Ergebnis am Zauberberg. «Es war ein Kampf, ich habe alles gegeben», äusserte sich eine zufriedene Rast.

Rast hat Hunger auf mehr

Dass es jedoch Rast war, die für das Highlight des Schweizer Teams sorgte, kam nicht von ungefähr. Die Slalom-Weltmeisterin ist von allen Swiss-Ski-Fahrerinnen klar am besten in Form und findet sich im Gesamtweltcup mittlerweile auf dem 3. Rang wieder. In den letzten 7 Rennen war Rast 3 Mal auf dem Podest und nur einmal schlechter als Fünfte.

Rasts Blick geht bereits wieder nach vorne – und dabei peilt sie den ersten Sieg in diesem Winter an: «14 Hundertstel (ihr Rückstand auf Siegerin Scheib, Anm. d. Red.) sind nicht so viel.» Schon am Sonntag bietet sich Rast im Semmering-Slalom die nächste Chance, am Schluss ganz zuoberst zu stehen. Beide Läufe – den ersten ab 14 Uhr, den zweiten ab 17:40 Uhr – gibt es live auf SRF zwei zu sehen.

