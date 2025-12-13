Die Deutsche verhindert, dass Lindsey Vonn in St. Moritz auch die zweite Abfahrt für sich entscheidet.

Das Podest

1. Emma Aicher (GER) 1:30,50 Minuten

2. Lindsey Vonn (USA) +0,24 Sekunden

3. Sofia Goggia (ITA) +0,29

Am Freitag hatte Lindsey Vonn die Konkurrenz noch in Grund und Boden gefahren; knapp 24 Stunden später zeigte die US-Amerikanerin zwar erneut eine Topleistung, doch diesmal wurde sie übertrumpft.

Emma Aicher startete mit der Nummer 12 direkt nach Vonn. Nach der zweiten Zwischenzeit lag die Deutsche noch knapp hinten, dank eines überragenden Mittelabschnitts drehte sie den Spiess aber um und nahm der 83-fachen Weltcupsiegerin 0,24 Sekunden ab.

Vonns Jubel von kurzer Dauer

Vonn, die ihrerseits Sofia Goggia um nur fünf Hundertstel geschlagen und im Zielraum euphorisch gejubelt hatte, nahm gar nicht erst auf dem Leaderthron Platz und schüttelte enttäuscht den Kopf.

Für Aicher war es der zweite Abfahrtssieg im Weltcup; zuletzt hatte sie in Kvitfjell im März 2025 triumphiert. Insgesamt steht die 22-Jährige nun bei drei Weltcup-Erfolgen. Übrigens: Als Vonn erstmals auf dem Weltcup-Podest stand, war Emma Aicher gerade mal 66 Tage alt.

Flury nähert sich der Spitze

Nachdem sie es in der ersten Abfahrt am Freitag nur knapp in die Punkte geschafft hatte (mit einem Rückstand von 2,62 Sekunden), gelang Jasmine Flury im zweiten Versuch eine deutliche Leistungssteigerung.

Die Bündnerin, die auf eine 22-monatige Leidenszeit zurückblickt, vermochte vor allem im dritten Sektor zu überzeugen. Sie verlor nur 1,13 Sekunden auf die Bestzeit und wurde 11. «Ich kam anders als am Freitag in den Rennmodus», sagte Flury zufrieden.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

19. Malorie Blanc +1,58 Sekunden

23. Priska Ming-Nufer +1,68

25. Delia Durrer +1,74

26. Joana Hählen +1,78

So geht es weiter

Am Sonntag findet das Speed-Wochenende der Frauen im Oberengadin mit einem Super-G seinen Abschluss. Das Rennen gibt's ab 10:30 Uhr live bei SRF.

