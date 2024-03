So viele Weltcupsiege wie noch nie (bislang 8), so viele Punkte wie noch nie (bislang 1680) und (vermutlich) so viel Kristall wie noch nie (eine grosse und bis zu drei kleine Kugeln): Im Alter von 32 Jahren legt Lara Gut-Behrami die beste Weltcup-Saison ihrer 17-jährigen Karriere hin.

Die Tessinerin erntet damit die Früchte ihres Durchhaltewillens. Nicht immer lief es Gut-Behrami nach Wunsch. Insbesondere im Riesenslalom – jener Disziplin, in der sie im Dezember 2007 ihr Weltcup-Debüt gab – durchlitt sie eine Durststrecke und blieb 6 Jahre (2016-22) ohne Sieg.

Gut-Behramis beste Saisons Weltcup-Siege 2023/24 * 8 * 2013/14 7 2020/21 6 2015/16 6 2016/17 5 * noch im Gang

Zweite grosse Kugel

Und nun dies: 4 Saisonsiege im Riesenslalom, 3 in ihrer eigentlich stärksten Disziplin Super-G und 1 in der Abfahrt. Die kleine Kristallkugel für den Riesenslalom-Weltcup hat sie seit Sonntag in der Tasche, die Aussichten im Super-G sind hervorragend und auch in der Abfahrtswertung liegt sie an der Spitze.

Folgerichtig stellte Gut-Behrami am Sonntag auch den Gewinn des Gesamtweltcups sicher, zum 2. Mal nach 2015/16. Sie schliesst damit zum Trio Erika Hess/Michela Figini/Maria Walliser mit ebenfalls 2 grossen Kristallkugeln auf. Einzig Vreni Schneider (3) liegt als beste Schweizerin noch vor ihr.

Gut-Behramis Saisonsiege im Video

Schliessen 01:46 Video 28.10.2023: Riesenslalom Sölden Aus Sport-Clip vom 28.10.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden. 02:54 Video 25.11.2023: Riesenslalom Killington Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden. 01:14 Video 14.01.2024: Super-G Zauchensee Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden. 02:55 Video 28.01.2024: Super-G Cortina Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden. 02:03 Video 30.01.2024: Riesenslalom Kronplatz Aus Sport-Clip vom 30.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 02:28 Video 10.02.2024: Riesenslalom Soldeu Aus Sport-Clip vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden. 02:25 Video 16.02.2024: Abfahrt Crans-Montana Aus Sport-Clip vom 16.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden. 02:01 Video 02.03.2024: Super-G Kvitfjell Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

In Sachen Disziplinen-Weltcups dürfte Gut-Behrami ebenfalls auf Rang 2 der Schweizer Bestenliste vorstossen. Schneider (11) bleibt zwar vorerst vorne, mit Hess (6) dürfte sie mindestens gleichziehen. Einzelsiege hat die Tessinerin auch bereits 45 feiern dürfen (Rang 2 hinter Schneider mit 55).

Shiffrins fataler Sturz

Gut-Behrami ist sicher Mikaela Shiffrins Verletzungspause zugute gekommen. Die Amerikanerin lag vor ihrem heftigen Abflug in der Abfahrt von Cortina Ende Januar im Gesamtweltcup vor der Schweizerin. Die Risiko-Abschätzung und das Nutzen von Chancen gehören allerdings auch zu den benötigten Eigenschaften einer Weltklasse-Athletin – gestohlen hat Gut-Behrami die Kugel(n) nicht.