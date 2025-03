Kampf um die Kugel

Im zweitletzten Super-G der Saison in La Thuile hat Lara Gut-Behrami ihre Führung in der Disziplinenwertung abgeben müssen. Die Tessinerin war mit einem Vorsprung von 45 Punkten in dieses Rennen gegangen, klassierte sich aber als Vierte hinter Federica Brignone.

Nach der zweiten Zwischenzeit lagen die beiden Konkurrentinnen noch gleichauf, im dritten Sektor konnte Gut-Behrami aber nicht mehr mit der Italienerin mithalten und verpasste auch einen weiteren Podestplatz.

Beim Start der Tessinerin hatte Brignone bereits in Führung gelegen. Die Italienerin zeigte eine unaufgeregte Fahrt. Vor allem im Schlussabschnitt konnte sie sich entscheidende Vorteile herausfahren und setzte sich an die Spitze. Diese Position konnte ihr im Anschluss niemand mehr streitig machen.

Mit ihrem 3. Super-G-Sieg in diesem Winter liegt Brignone bei einem ausstehenden Rennen nun 5 Punkte vor Gut-Behrami in der Super-G-Wertung.

Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 57,95 Sekunden

2. Sofia Goggia (ITA) +0,01

3. Romane Miradoli (FRA) +0,05

Am nächsten kam Brignone ihre Teamkollegin Sofia Goggia. Die 32-Jährige lag bis zur letzten Zwischenzeit in Führung, verlor im letzten Streckenabschnitt aber entscheidende Hundertstel und klassierte sich damit hauchdünn hinter der 2 Jahre älteren Brignone. Damit fuhr Goggia auch im zweiten Super-G in La Thuile auf den zweiten Platz.

Das Podest komplettierte Romane Miradoli. Die mit Startnummer 1 ins Rennen gegangene Französin holte sich damit ihren erst fünften Podestplatz im Weltcup.

Die weiteren Schweizerinnen

4. Corinne Suter +0,35

10. Joana Hählen +0,67

22. Michelle Gisin +1,24

25. Malorie Blanc +1,70

31. Priska Ming-Nufer +2,25

Janine Schmitt OUT

Beinahe hätte Corinne Suter auch noch in den Kugelkampf ihrer Teamkollegin eingegriffen. Die Schwyzerin zeigte sich verbessert nach dem 14. Platz vom Donnerstag. Auch ihr wurde aber die zweite Streckenhälfte etwas zum Verhängnis. Am Ende kam sie zeitgleich wie Gut-Behrami ins Ziel.

Mit Joana Hählen schaffte es eine weitere Schweizerin in die Top Ten. Die Bernerin zeigte eine solide Fahrt und darf sich über den 10. Platz freuen.

So geht es weiter

Da die für Donnerstag geplante Abfahrt wetterbedingt abgesagt werden musste, ist das «Wochenende» im Aostatal bereits wieder zu Ende. In einer Woche steht dann das Weltcup-Finale im US-amerikanischen Sun Valley im Bundesstaat Idaho an. Die Speed-Fahrerinnen müssen bereits zu Beginn am Samstag, 22. März (Abfahrt), und am Sonntag, 23. März (Super-G) ihr Können unter Beweis stellen.

