Die Schwyzerin Corinne Suter nährt die Hoffnung auf ihren ersten Weltcup-Sieg seit über einem Jahr. Die Weltmeisterin fuhr im 2. Training zur Abfahrt vom Samstag in Garmisch-Partenkirchen auf Platz 3, nachdem sie am Donnerstag die Bestzeit aufgestellt hatte.

Resultate des 2. Abfahrtstrainings Box aufklappen Box zuklappen Garmisch-Partenkirchen (GER). Zweites Training zur Abfahrt vom Samstag: 1. Romane Miradoli (FRA) 1:15,44. 2. Mirjam Puchner (AUT) 0,21 zurück. 3. Corinne Suter (SUI) 0,39. 4. Cornelia Hütter (AUT) 0,45. 5. Kira Weidle (GER) 0,54. 6. Laura Gauche (FRA) 0,64. 7. Jasmine Flury (SUI) 0,72. 8. Jasmina Suter (SUI) 0,73. Ferner: 12. Joana Hählen 0,96. 24. Priska Nufer 1,90. 30. Noemi Kolly 2,47. 38. Stephanie Jenal 3,34. – 42 gestartet und klassiert.

Suter verlor auf die Französin Romane Miradoli, die Trainingsschnellste vom Freitag, 39 Hundertstel. Die zweitbeste Zeit gelang der Österreicherin Mirjam Puchner. Mit Jasmine Flury (7.) und Jasmina Suter (8.) glückte zwei weiteren Schweizerinnen eine solide Übungsfahrt.

In der letzten Weltcup-Abfahrt vor den Olympischen Spielen von Peking werden die Besten in dieser Saison in dieser Disziplin fehlen. Die verletzte, vierfache Saisonsiegerin Sofia Goggia ist in Garmisch ebenso abwesend wie Lara Gut-Behrami, die sich schont, sowie die ebenfalls verletzte Amerikanerin Breezy Johnson.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Abfahrt der Frauen am Samstag ab 11:20 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Den Super-G gibt es am Sonntag zur selben Zeit auf denselben Kanälen.

Dieses Trio fuhr in diesem Winter zusammen acht von zehn ersten und zweiten Plätzen in der Abfahrt heraus. Von den Schweizerinnen verzichten zudem Michelle Gisin und Wendy Holdener auf einen Start.