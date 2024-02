Unverhofft kamen die Speed-Spezialistinnen mitten in der Saison zu einer kleinen Pause. Durch die wetterbedingte Absage der Rennen in Garmisch-Partenkirchen (Abfahrt und Super-G) liegt das letzte Rennen in einer schnellen Disziplin beinahe drei Wochen zurück. Nun kommen die Athletinnen an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. In Crans-Montana steht neben einem Super-G am Sonntag an den beiden Tagen zuvor jeweils eine Abfahrt auf dem Programm.

Als Gesamtführende in die Rennen im Walliser Wintersportort geht Lara Gut-Behrami. Überhaupt zum ersten Mal in diesem Winter wird die Tessinerin ein Rennen als Leaderin im Gesamtweltcup in Angriff nehmen. Gut-Behrami zog dank Siegen im Super-G von Cortina sowie im Riesenslalom von Kronplatz und Soldeu an Mikaela Shiffrin vorbei. Die US-Amerikanerin erholt sich noch immer von ihrem Sturz in der ersten Abfahrt von Cortina.

Gedanken zum Kampf um die grosse Kugel will sich Gut-Behrami jedoch nicht machen, versucht die Thematik gar zu ignorieren. «Sobald man anfängt zu rechnen, kommt Unsicherheit ins Spiel. Die Saison ist noch lang und das Energielevel ist nicht so hoch. Man muss sich auf das Wichtige konzentrieren. In meinem Fall ist das das Skifahren», erklärt die 32-Jährige.

«Während der Saison kann man keine Kugeln gewinnen, sondern nur Rennen», führt Gut-Behrami weiter aus. Ihr Ziel: «Ich möchte weiter so Skifahren wie bis anhin und vor allem gesund bleiben. Ist das erfüllt, können wir in Saalbach (letzte Weltcupstation, Anm. d. Red.) über Kugeln reden.»

Auch Priska Nufer kann mit Selbstvertrauen in das Walliser Speed-Wochenende gehen. Zwar hat die Obwaldnerin nichts mit dem Kampf um die grosse Kugel zu tun, die Strecke in Crans-Montana kann aber durchaus als Lieblingspiste der 32-Jährige bezeichnet werden. Und das nicht nur wegen ihres Sieges 2022. Nufer fährt hier konstant gut: Die Hälfte der 14 Top-10-Ergebnisse ihrer Karriere realisierte sie in Crans-Montana.

Kein Wunder, freut sich Nufer nach Crans-Montana zurückzukommen: «Es ist immer schön, die Emotionen, die man damals erlebt hat, wieder Revue passieren zu lassen.» Als zweitbeste Schweizer im ersten Training (14.) stellte Nufer ihre Ambitionen heuer ein erstes Mal unter Beweis und ist definitiv zum erweiterten Favoritenfeld zu zählen.