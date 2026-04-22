Die US-amerikanische Skirennfahrerin will ihre Leidenschaft nach ihrem Horrorsturz an Olympia nicht aufgeben.

Rennmässig oder nicht – Vonn will definitiv zurück auf die Piste

Legende: Sehnt sich nach dem Temporausch Lindsey Vonn. Keystone/GIOVANNI AULETTA

Erst mal Urlaub, danach eine sechste, hoffentlich letzte Operation – und ab auf die Piste! So in etwa stellt sich Skifahrerin Lindsey Vonn die nächsten Monate vor. Wird sie sich nach ihrem Unfall bei Olympia wirklich wieder mit über 130 km/h eine Skipiste hinunter stürzen? Ganz sicher, sagte Vonn der US-Zeitschrift People.

«Ob auf der Rennstrecke oder nicht, ich werde es definitiv wieder tun», sagte sie und gab zu, dass sie ein «Geschwindigkeits-Junkie» sei.

Ziel: vollständige Genesung und normales Leben

Vonn blickt auf «zwei harte Monate» nach ihrem schweren Unfall bei den Winterspielen von Cortina d'Ampezzo zurück, «aber ich habe das Gefühl, in letzter Zeit einige schöne Meilensteine erreicht zu haben und komme der Rückkehr in den Alltag und der Rückgewinnung meines Lebens immer näher».

Ihr Ziel sei klar: «Ich plane eine vollständige Genesung.» Dazu sei im Herbst eine – wie Vonn hofft letzte – OP nötig. In den nächsten Wochen werde sie zunächst «wieder viel normaler leben, Ausflüge machen und Dinge unternehmen» können.