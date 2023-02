Das Podest

1. Sofia Goggia (ITA) 1:26,81 Minuten

2. Federica Brignone (ITA) +0,15 Sekunden

3. Laura Gauché (FRA) +0,41

Sofia Goggia bleibt in der Abfahrt eine Macht. Die Italienerin feierte in Crans-Montana in der 7. Weltcup-Abfahrt des Winters bereits den 5. Sieg. Dank diesem Erfolg ist der 30-Jährigen die kleine Kristallkugel für die Disziplinen-Wertung – es wäre ihre dritte in Serie – in den verbleibenden beiden Rennen kaum mehr zu nehmen.

Goggia musste vor allem bei Startnummer 21 um ihren Sieg zittern, als Landsfrau Federica Brignone auf der Strecke war und bei der 4. Zwischenzeit gleichauf lag. Bis ins Ziel büsste Brignone aber noch 0,15 Sekunden auf die Saison-Dominatorin ein.

01:40 Video Die Fahrt von Federica Brignone Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Eine Überraschung gab es auf Rang 3: Laura Gauché erstaunte mit der hohen Startnummer 26 alle und verdrängte Ragnhild Mowinckel (NOR) um 0,02 Sekunden auf Rang 4. Für die Französin ist es im Alter von 27 Jahren der 1. Podestplatz im Weltcup.

Die Schweizerinnen in den Top 20

5. Joana Hählen +0,62

6. Priska Nufer +0,65

8. Michelle Gisin +0,72

13. Lara Gut-Behrami +0,89

17. Jasmine Flury +1,21

19. Stephanie Jenal +1,38

20. Corinne Suter +1,59

Lange sah es nach einem weiteren Crans-Podestplatz für Priska Nufer aus. Die Siegerin vom letzten Jahr lag auf Rang 3, ehe sie von Teamkollegin Joana Hählen mit Startnummer 17 verdrängt wurde. Hählen ihrerseits durfte 4 Fahrerinnen lang vom Podestplatz träumen. Doch Brignone stiess die Schweizerin mit ihrer Fahrt noch vom Podium.

Weil auch Gauche die beiden Schweizerinnen noch um je eine Position nach hinten schob, resultierten die Ränge 5 und 6.

Schliessen 01:38 Video Die Fahrt von Joana Hählen Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 01:43 Video Die Fahrt von Priska Nufer Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden. 01:55 Video Die Fahrt von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden. 01:49 Video Die Fahrt von Weltmeisterin Jasmine Flury Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Nach den zahlreichen Enttäuschungen an der WM in Méribel/Courchevel durfte sich Michelle Gisin über ein Erfolgserlebnis in Form eines Top-10-Platzes freuen. Lara Gut-Behrami verlor bereits bis zur 1. Zwischenzeit entscheidend Zeit auf Siegerin Goggia.

Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury misslang der 2. Streckenteil. Im 3. Sektor war die Davoserin hingegen zusammen mit Breezy Johnson (USA) die Schnellste. Im untersten Bereich der Piste büsste Flury wieder viel Zeit ein.

Schliessen 01:21 Video Hählen: «Es ist viel mehr abgegangen als im Training» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden. 00:44 Video Gut-Behrami: «Es ist an der Grenze» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 01:06 Video Flury: «Ich hatte Mühe mit der Sicht» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Schwierigkeiten auch am Sonntag

Nach der Absage der Abfahrt am Samstag wurden die Organisatoren im Wallis auch am Sonntag vor Probleme gestellt. Der Rennstart musste wegen Nebels im obersten Streckenteil zuerst von 11:00 auf 11:15 und schliesslich auf 11:30 Uhr verschoben werden.

Und nachdem die Renn-Jury das OK für das Rennen gegeben hatte, stürzte der zweite Vorfahrer und krachte in die B-Netze. Es dauerte eine Weile, bis die Sicherheits-Netze wieder aufgestellt waren und das Rennen gestartet werden konnte. Der Vorfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Während dem Rennen blieben die fordernde Piste und die wechselnden Lichtverhältnisse grosse Herausforderungen für die Fahrerinnen. Weil das Wetter mit der Zeit etwas besser wurden und die Strecke weiter gute Zeiten zuliess, musste Goggia auf dem Leaderthron noch mehrfach um ihren 22. Weltcup-Sieg zittern.

So geht es weiter

Die Speedfahrerinnen verschieben sich nun nach Norwegen, wo in der nächsten Woche von Freitag bis Sonntag zwei Super-G sowie eine Abfahrt auf dem Programm stehen. Es werden die letzten Speedrennen vor dem Weltcupfinal in Soldeu (15. bis 19. März) sein.