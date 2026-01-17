Das Podest

1. Nicol Delago (ITA) 1:46,28 Minuten

2. Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0,20 Sekunden

3. Lindsey Vonn (USA) +0,26

Im fortgeschrittenen Sportlerinnen-Alter von 30 Jahren hat es für Nicol Delago mit dem ersten Weltcupsieg der Karriere geklappt. Die Italienerin liess sich bei der Abfahrt in Tarvisio (ITA) auch von einer dicken Nebelbank im mittleren Teil der Strecke nicht beeindrucken und stellte mit Startnummer 3 die Bestzeit auf, an der sich in der Folge sämtliche Favoritinnen die Zähne ausbissen. Der Erfolg von Delago hatte sich nicht wirklich abgezeichnet. Ihr letzter Podestplatz datierte vom 11. Januar 2024.

Wie schon beim letzten Rennen in Tarvisio vor 15 Jahren schaffte es auch Lindsey Vonn in die Top 3. Die US-Amerikanerin – damals auf Rang 2 – bestätigte einmal mehr ihre Topform und klassierte sich dank einem schnellen Schlussabschnitt auf dem 3. Rang. Damit steht die 41-Jährige in dieser Saison bei beeindruckenden sechs Podestplätzen in sieben Rennen. Kira Weidle-Winkelmann schob sich trotz unkonventioneller Linienwahl auf Platz 2.

Die Schweizerinnen in den Top 30

15. Corinne Suter +1,50

21. Janine Schmitt +2,57

26. Priska Ming-Nufer +3,12

28. Delia Durrer +3,19

30. Malorie Blanc +3,21

30. Jasmine Flury

Die Schweizerinnen konnten einmal mehr nicht mit den Schnellsten mithalten. Corinne Suter zeigte am Samstag aber Aufwärtstendenz. In ihrem zweiten Rennen nach ihrer Verletzung verlor die Schwyzerin eineinhalb Sekunden auf Delago und fuhr auf Rang 15. Damit war sie deutlich besser als noch vor einer Woche in Zauchensee (22.). «Ich versuche die guten Schwünge mitzunehmen», so das Fazit der 31-Jährigen.

Suters Abschneiden war der einzige Lichtblick aus Schweizer Sicht. Janine Schmitt – vor einer Woche noch überraschende 5. – verlor wie ihre Teamkolleginnen viel Zeit und schaffte es nicht unter die ersten 20.

So geht es weiter

Am Sonntag sind die Speed-Spezialistinnen in Tarvisio noch einmal gefragt, wenn der Super-G ansteht. Am Dienstag geht dann der Riesenslalom am Kronplatz über die Bühne.

Weltcup Frauen