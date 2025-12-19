Die Italiener ist auch im Abschlusstraining die Schnellste. Als beste Schweizerin fährt Malorie Blanc auf Platz 23.

Legende: Bringt sich für die Abfahrt in Position Sofia Goggia. Keystone/Giovanni Auletta

Sofia Goggia hat ihre Ambitionen für die Abfahrt in Val d'Isère angemeldet. Wie bereits im 1. Training vom Donnerstag stellte die Italienerin auch im 2. Übungslauf am Freitag die Bestzeit auf.

Zwar wurde Kira Weidle-Winkelmann mit einer etwas schnelleren Zeit gestoppt, die Deutsche hatte auf dem Weg aber ein Tor ausgelassen. Auch ihre Teamkollegin Emma Aicher, die zweite Abfahrtssiegerin in St. Moritz neben Lindsey Vonn (USA), verpasste ein Tor und verlor am Ende viel Zeit.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Abfahrt am Samstag können Sie ab 10:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Der Super-G am Sonntag wird ab 10:55 Uhr live gezeigt.

Hinter Goggia klassierten sich Vonn (+0,70 s) und Nina Ortlieb (+0,73). Die Schweizerinnen traten wie am Vortag verhalten auf. Als schnellste Swiss-Ski-Athletin schaffte es Malorie Blanc auf Platz 23 (+2,06). Auch Delia Durrer (25./+2,15) schaffte es in die Top 30.

Am Samstag steht in Val d'Isère eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G.

