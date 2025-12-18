Die Italienerin war im 1. Training zur Abfahrt in Val d'Isère die Schnellste. Als beste Schweizerin wurde Hählen 15.

Legende: Zügig unterwegs in Val d'Isère Sofia Goggia. Keystone/CLAUDIO THOMA

Sofia Goggia hat im 1. Training zur Abfahrt in Val d'Isère die deutliche Bestzeit aufgestellt. Die Italienerin verwies die US-Amerikanerinnen Breezy Johnson (+0,66 Sekunden Rückstand), Jacqueline Wiles (+0,71) und Lindsey Vonn (+0,82) auf die weiteren Plätze.

Die Deutsche Emma Aicher, die zweite Abfahrtssiegerin in St. Moritz neben Vonn, klassierte sich auf Rang 19 und verlor knapp 2 Sekunden auf Goggia.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Abfahrt am Samstag können Sie ab 10:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Der Super-G am Sonntag wird ab 10:55 Uhr live gezeigt.

Als einzige Schweizerin konnte Joana Hählen (mit Startnummer 45) den Rückstand unter 2 Sekunden halten. Sie wurde 15. Jasmine Flury wurde 20., Malorie Blanc, die im Super-G von St. Moritz mit Platz 6 überzeugt hatte, 28. Gleich dahinter klassierten sich zeitgleich Delia Durrer und Jasmina Suter. Priska Ming-Nufer fuhr auf Rang 36, Janine Schmitt verlor über 6 Sekunden.

Am Samstag steht in Val d'Isère eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G.