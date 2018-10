«Das wird meine letzte Saison sein. Danach höre ich definitiv auf», sagte die 33-jährige Lindsey Vonn am Donnerstag bei einem Auftritt in New York. Dies gelte selbst für den Fall, dass sie den Siegesrekord von Ingemar Stenmark nicht brechen sollte.

«Ich bin physisch an einem Punkt angelangt, wo es keinen Sinn mehr hat», sagte Vonn zur Begründung. Noch bei den Winterspielen in Pyeongchang im Februar hatte sie gesagt, dass sie so lange weiterfahren werde, bis sie den Rekord des legendären Schweden brechen wird, «egal wie sehr es schmerzt.»

Stenmark nur 4 Siege entfernt

Vonn hat 82 Weltcup-Siege auf ihrem Konto, auf Stenmarks Rekord fehlen ihr 4 weitere Triumphe. «Wenn ich es schaffe, würde ein Traum in Erfüllung gehen», sagte Vonn am Donnerstag laut NBC Sports mit Blick auf die kommende Saison. «Wenn nicht, hätte ich jedenfalls eine unglaublich erfolgreiche Karriere gehabt. Ich bin immer noch die erfolgreichste weibliche Skirennläuferin.»

Vonn hat neben den 82 Weltcupsiegen viermal den Gesamtweltcup gewonnen. Zudem ist sie Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin.