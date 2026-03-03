Legende: Verabschiedet sich aus dem Weltcup Joana Hählen. KEYSTONE/Claudio Thoma

Nach dieser Saison ist Schluss: Joana Hählen beendet ihre Karriere. Die 34-jährige Speed-Spezialistin absolvierte bislang insgesamt 166 Weltcup-Rennen. Ihr Debüt auf höchster Stufe gab sie im November 2013 in Beaver Creek. In ihrer Laufbahn erreichte sie fünf Weltcup-Podestplätze (dreimal Zweite und zweimal Dritte) sowie 27 Top-10-Resultate in Abfahrt und Super-G. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war der Gewinn eines olympischen Diploms bei den Winterspielen 2022 in Peking (6. Rang in der Abfahrt).

«Mein Rücktritt war kein spontaner Entschluss, sondern das Ende eines langen Prozesses», so Hählen. «Nach meiner Verletzung vor zwei Jahren habe ich alles gegeben, mental und körperlich, um noch einmal ans Limit zu kommen. Doch Kopf und Körper wollten das Risiko nicht immer tragen. Im Ziel in Soldeu wusste ich: Es ist richtig aufzuhören. Ich habe noch einmal alles versucht und darauf bin ich stolz.»

Hählen blickt auf 13 Jahre im Weltcup zurück: «Die fünf Podestplätze bleiben unvergessliche Highlights. Aus vier Kreuzbandrissen habe ich gelernt, wie stark Körper und Geist sein können, und dass oft mehr möglich ist, als man denkt.»