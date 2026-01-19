Die Italienerin tritt am Dienstag am Kronplatz an, obwohl sie im Riesenslalom die grössten Schmerzen verspürt.

17 Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele im eigenen Land kehrt Federica Brignone ins Renngeschehen zurück. «Es ist fantastisch, hier zu sein und morgen anzutreten», so die 35-jährige vor dem Riesenslalom am Kronplatz im Südtirol (1. Lauf ab 10:15 Uhr live auf SRF zwei).

Die Italienerin hatte sich Anfang April 2025 bei den italienischen Meisterschaften Brüche am linken Schien- und Wadenbein zugezogen und sich das Kreuzband gerissen.

Schmerzhafter Riesenslalom

Ein bestimmtes Resultat habe sie sich nicht zum Ziel gesetzt, so Brignone. «Hier zu sein, ist schon ein grosses Resultat. Ich habe keine Angst davor, wenig zu erreichen.» Eine Aussage der Riesenslalom-Weltmeisterin von Saalbach lässt aufhorchen: «Im Riesenslalom verspüre ich noch die stärksten Schmerzen, im Speed sind es weniger.»

Sie wolle am Kronplatz «meinen Körper, meinen Kopf, mein Bein» testen. Zu einer möglichen Olympia-Teilnahme meinte sie: «Ich bin mir immer noch nicht sicher». Über ihr weiteres Programm werde sie nach dem Rennen am Dienstag entscheiden.