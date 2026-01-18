Federica Brignone steht vor ihrem Comeback in den Weltcup. Die 35-jährige Italienerin ist für den Riesenslalom am Kronplatz am Dienstag gemeldet, wird sich laut dem italienischen Skiverband aber kurzfristig entscheiden, ob sie am Rennen teilnimmt oder nicht.
Damit erhöhen sich für die Dominatorin der Vorsaison die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme weiter. Brignone hatte sich Anfang April an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Zudem riss sie sich das Kreuzband.
Davor war Brignone die grosse Figur der letzten Saison gewesen. Sie gewann den Gesamtweltcup, zehn Weltcuprennen und wurde Weltmeisterin im Riesenslalom.