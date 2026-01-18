Federica Brignone könnte nach ihrer schwerwiegenden Verletzung am Dienstag in den Weltcup zurückkehren.

Legende: Packt der Tiger bald wieder zu? Federica Brignone scheint den Wettlauf mit der Zeit gewonnen zu haben. imago images/Fotoarena

Federica Brignone steht vor ihrem Comeback in den Weltcup. Die 35-jährige Italienerin ist für den Riesenslalom am Kronplatz am Dienstag gemeldet, wird sich laut dem italienischen Skiverband aber kurzfristig entscheiden, ob sie am Rennen teilnimmt oder nicht.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Riesenslalom der Frauen am Kronplatz sehen Sie am Dienstag wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App: 10:15 Uhr: 1. Lauf

13:15 Uhr: 2. Lauf

Damit erhöhen sich für die Dominatorin der Vorsaison die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme weiter. Brignone hatte sich Anfang April an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Zudem riss sie sich das Kreuzband.

Davor war Brignone die grosse Figur der letzten Saison gewesen. Sie gewann den Gesamtweltcup, zehn Weltcuprennen und wurde Weltmeisterin im Riesenslalom.