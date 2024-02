In Val di Fassa muss auch der für am Sonntag geplante Super-G abgesagt werden. Erneut ist zu viel Neuschnee der Grund.

Legende: Wird heuer nicht mehr befahren Der Zielraum in Val di Fassa. Keystone / AP Photo / Marco Trovati

In Val di Fassa ist auch der zweite geplante Super-G dem Wetter zum Opfer gefallen. Wie die FIS am Sonntagmorgen mitteilte, ist in den Dolomiten in der Nacht auf Sonntag zu viel Neuschnee gefallen, um eine renntüchtige Piste bereitzustellen. Schon am Samstag hatte das Rennen aufgrund von zu viel Schnee nicht stattfinden können. Damit reisen die Athletinnen ohne Rennen aus Italien wieder ab.

Bei den Frauen ist es die siebte Absage des Winters. Zuvor waren schon die Abfahrten von Zermatt, der Super-G in St. Moritz sowie die Speedrennen in Garmisch-Partenkirchen dem Wetter zum Opfer gefallen.

01:28 Video Gerdol: «Es hat viel mehr geschneit als erwartet» Aus Sport-Clip vom 25.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Noch 8 Rennen

Nach den beiden Absagen sind in dieser Saison noch 8 Rennen geplant. Die nächsten Wettkämpfe im Frauen-Weltcup stehen am kommenden Wochenende in Kvitfjell auf dem Programm. Dort sollen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G gefahren werden. Für Lara Gut-Behrami bietet sich in Norwegen die Chance, den Vorsprung auf Mikaela Shiffrin, welche die Rennen auslassen wird, im Gesamtweltcup weiter auszubauen.

Aktuell beträgt ihr Vorsprung dort 205 Punkte. In Are (9./10. März) und beim Saisonfinale in Saalbach (16.-23. März) sollte dann auch Shiffrin wieder am Start sein. Die Entscheidung im Gesamtweltcup könnte somit erst ganz zum Ende der Saison fallen.