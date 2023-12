Legende: Siegerin und Drittplatzierte in Killington Lara Gut-Behrami und Mikaela Shiffrin. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty

Am vergangenen Samstag stand Lara Gut-Behrami ihren Konkurrentinnen in Killington wie schon beim Saisonauftakt in Sölden vor der Sonne. Hatte die Tessinerin auf dem Rettenbach-Gletscher noch mit der Winzigkeit von 2 Hundertstelsekunden vor Federica Brignone gesiegt, legte sie im US-Bundesstaat Vermont satte 62 Hundertstel und mehr zwischen sich und den Rest.

«Laras 2. Lauf war spektakulär», sagte die drittplatzierte Mikaela Shiffrin. Die US-Überfliegerin zeigte sich regelrecht begeistert von der Leistung der 32-jährigen Schweizerin. Gut-Behramis Lauf sei nicht perfekt gewesen, aber sie habe – egal was passiere – «die Mentalität, das Tempo zu halten, und das ist das Niveau, auf das wir alle kommen wollen.»

Gelingt Gut-Behrami nun der «Hattrick»?

Zum ersten Mal in ihrer Karriere feierte Gut-Behrami zwei «Riesen»-Siege in Serie. Damit war sie die erste Schweizerin seit Sonja Nef in der Weltcup-Saison 2000/2001, der dieses Kunststück gelang. Nun greift Gut-Behrami gar nach dem «Hattrick». Ein Novum wäre ein solcher indes nicht, hatte Nef vor knapp 23 Jahren doch schier unglaubliche 5 Riesenslalom-Siege aneinandergereiht.

Nachdem Gut-Behrami nach ihrem Kreuzbandriss 2017 lange gebraucht hatte, bis sie in der Basisdisziplin wieder vorne mitmischen konnte, befindet sie sich nun in blendender Verfassung - und fährt äusserst konstant. In 21 der letzten 23 Weltcup-Riesenslaloms klassierte sie sich in den Top 10. 8 Mal fuhr sie aufs Podest, 3 Mal siegte sie. Dazu gewann sie 2021 den WM-Titel im Riesenslalom und 2022 Olympia-Bronze.

«Ich würde nicht sagen, dass das mein höchstes Level im Riesenslalom ist bisher. Aber ich fahre am sichersten. Ich fühle mich sicher auf dem Ski, und das hilft mir, regelmässig vorne mitzumischen», sagte Gut-Behrami im SRF-Interview.

Zieht Gut-Behrami mit Zurbriggen gleich?

Sollte sie in Tremblant den ersten «Riesen»-Sieg ausserhalb Österreichs oder den USA feiern – am Sonntag gibt es eine zweite Chance – würde sie mit ihrem 40. Weltcup-Sieg mit dem legendären Pirmin Zurbriggen gleichziehen. International fehlen Gut-Behrami noch 3 Siege, um zu Anja Pärson (42 Weltcup-Erfolge) auf Platz 6 aufzuschliessen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Weltcup-Rennen der Frauen in Tremblant wie folgt live auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Samstag 16:45 Uhr: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

20:10 Uhr: Riesenslalom Frauen, 2. Lauf Sonntag 17:00 Uhr: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

20:10 Uhr: Riesenslalom Frauen, 2. Lauf